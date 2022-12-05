Sol görüşlüler, aşırı sağcılara doğru yürüyünce olay çıktı. Polisin copla müdahalesi, arbedeye yol açtı.

İtalya’nın Milano kenti, olaylı gösterilere sahne oldu.

Kentteki protestolar sırasında karşıt görüşlü iki grup karşı karşıya geldi.

Ukrayna'ya silah gönderilmesine tepki

Aşırı sağcı ve Rusya yanlısı yaklaşık 300 kişilik bir grup, Cadorna Meydanı'nda toplanarak Ukrayna'ya silah gönderilmesini protesto etti.

Ellerinde meşale ve İtalyan bayraklarıyla yürüyen aşırı sağcılar, "Savaşa karşı birleştik" ve "Rus düşmanlığına hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Aşırı sağcılar, yürüyüşleri sırasında meşaleler yakarak, savaşa karşı olduklarını belirtti.

İtalya'da karşıt görüşlülerin protestoları ortalığı karıştırdı VİDEO



Aşırı sağcıların bulunduğu alana gitmek istediler

Kentin bir diğer noktası olan Duomo yakınlarındaki Cairoli Meydanı'nda ise sayıları 500'den fazla sol görüşlü bir grup, savaşı ve faşizmi protesto etmek için bir araya geldi.

Sol görüşlü grup, bir süre sonra aşırı sağcıların bulunduğu alana doğru yürümek isteyince güvenlik güçleri buna engel oldu.

Copla müdahale ettiler

Polis ile sol görüşlüler arasında sert bir arbede yaşanırken, güvenlik güçleri copla müdahalede bulundu.

İtalyan basınındaki haberlere göre, olaylarda 1 polis yaralandı.