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    İtalya'da kilisede evlenenlere para ödülü önerisi

    İtalya'da aşırı sağcı Lig partisi milletvekilleri, Temsilciler Meclisi'nde sundukları yasa tasarısında, kilisede Katolik nikahıyla evlenecek çiftlere 20 bin euro para ödülü verilmesini talep etti.
    • 22.11.2022 - 11:10
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    İtalya'da kilisede evlenenlere para ödülü önerisi

    İtalya’da geçtiğimiz ay göreve başlayan sağ koalisyon hükümetinin ortaklarından aşırı sağcı Lig partisi milletvekilleri, Temsilciler Meclisi’ne sundukları yasa tasarısıyla, kilisede Katolik nikahıyla evlenecek çiftlere 20 bin euro para ödülü verilmesini talep etti.

    Tasarı, 35 yaş altında ve yıllık gelirleri toplam 23 bin eurodan düşük olan çiftlerin kilisede evlenmeleri halinde; dekorasyon, kıyafet ve fotoğraf çekimi gibi düğün masraflarının yüzde 20’sinin devlet tarafından karşılanmasını öngörüyor.

    Ayrımcılık içerdiği gerekçesiyle tepki çekti

    En az 10 yıldır İtalya vatandaşı olmak ve düğünü İtalya’da yapmanın zorunlu olduğu tasarı, ayrımcılık içerdiği gerekçesiyle tepki çekti.

    Anayasa Hukukçusu Massimo Luciani, Corriere della Sera gazetesine yaptığı açıklamada, önerinin ayrımcılık içerdiğini ve anayasaya aykırı olduğunu belirtti.

    "Kilise için evlilik kutsal bir törendir ve satın alınamaz"

    İHA'nın haberine göre Vatikan’a bağlı Papalık Yaşam Akademisi Başkanı Başpiskopos Vincenzo Paglia, kilise için evliliğin "aile kurmak için aşkla yapılmış, özgür irade ve inançla yapılmış bir tercih" olduğunu söyleyerek, "Kilise için evlilik kutsal bir törendir ve satın alınamaz" dedi.

    İtalya da kilisede evlenenlere para ödülü önerisi #1


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