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    İtalya'da kiviye yapılan testin sonucu pozitif çıktı

    Araştırmacılar, bir laboratuvarda yürüttükleri çalışma sırasında ilginç sonuçlarla karşılaştı.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2020 - 16:46
    • Güncelleme : 25.12.2020 - 17:23
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    İtalya'da kiviye yapılan testin sonucu pozitif çıktı

    İtalya'da bilim insanları, ilginç bir koronavirüs testine imza attı.

    Fermo şehrindeki bir kimya laboratuvarında bilim insanları, kiviye koronavirüs testi uyguladı.

    KİVİYE KORONA TESTİ

    Daha önce Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, mango ve papayanın test sonucunun pozitif olduğunu söylemiş, testleri gerçekleştiren laboratuvarın başkanı ve bir üst düzey yöneticisinin görevine son verilmişti.

    4 SÜRÜNTÜ POZİTİF ÇIKTI

    İtalyan basınında çıkan haberlere göre, meyve ve sebzelerle ilgili gelişmeler ışığında kiviye test yapan araştırmacılar, 10 sürüntüden 4'ünün pozitif çıktığını gördü. Sonuçlar "inanılmaz" olarak yorumlandı.

    İtalya'da kiviye yapılan testin sonucu pozitif çıktı ViDEO

    İtalya da kiviye yapılan testin sonucu pozitif çıktı #1

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