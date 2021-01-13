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    İtalya'da koalisyon ortaklarından biri hükümetten çekildi

    Italia Viva (Iv) partisinin lideri Matteo Renzi, hükümetten çekildiklerini açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 13.01.2021 - 20:27
    • Güncelleme : 13.01.2021 - 21:10
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    İtalya'da koalisyon ortaklarından biri hükümetten çekildi

    İtalya'da koalisyon hükümetinin ortaklarından Italia Viva (Iv) partisinin lideri Matteo Renzi, hükümetten çekildiklerini duyurdu.

    Kabinede 2 bakanı bulunan Renzi'nin partisi IV'nin özellikle parlamentonun üst kanadı Senato'daki 18 senatörü, Conte liderliğindeki M5S, PD, Özgürler ve Eşitler (LeU) ve Iv'nin oluşturduğu koalisyonun parlamentodaki çoğunluğu açısından kilit önem taşıyor.

    BAŞBAKAN CONTE, KOALİSYONUN DEVAM ETMESİNİ UMUYOR

    İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Italia Viva partisine mensup bakanların hükümetten ayrılmamasını ve koalisyonun devam etmesini umduğunu söylemişti.

    İtalya da koalisyon ortaklarından biri hükümetten çekildi #1

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