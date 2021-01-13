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- İtalya'da koalisyon ortaklarından biri hükümetten çekildi
İtalya'da koalisyon ortaklarından biri hükümetten çekildi
Italia Viva (Iv) partisinin lideri Matteo Renzi, hükümetten çekildiklerini açıkladı.
- AA & Ensonhaber
- 13.01.2021 - 20:27
- Güncelleme : 13.01.2021 - 21:10
İtalya'da koalisyon hükümetinin ortaklarından Italia Viva (Iv) partisinin lideri Matteo Renzi, hükümetten çekildiklerini duyurdu.
Kabinede 2 bakanı bulunan Renzi'nin partisi IV'nin özellikle parlamentonun üst kanadı Senato'daki 18 senatörü, Conte liderliğindeki M5S, PD, Özgürler ve Eşitler (LeU) ve Iv'nin oluşturduğu koalisyonun parlamentodaki çoğunluğu açısından kilit önem taşıyor.
BAŞBAKAN CONTE, KOALİSYONUN DEVAM ETMESİNİ UMUYOR
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Italia Viva partisine mensup bakanların hükümetten ayrılmamasını ve koalisyonun devam etmesini umduğunu söylemişti.