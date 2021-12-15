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    İtalya'da Kovid-19'a yönelik OHAL'i uzatma kararı

    İtalya'da koronavirüs Kovid-19 pandemisi nedeniyle yürürlükte olan olağanüstü halin (OHAL) 3 ay daha uzatılmasına karar verildi.
    • AA
    • 15.12.2021 - 00:48
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    İtalya'da Kovid-19'a yönelik OHAL'i uzatma kararı

    Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Mario Draghi başkanlığında toplanan bakanlar kurulunun bugün kabul ettiği kanun hükmünde kararnameyle salgınla mücadelede hızlı tedbirler alınmasını sağlayan OHAL uygulaması ve bu kapsamdaki salgını önleyici tedbirlerin 31 Mart 2022'ye kadar uzattığı belirtildi.

    AB ÜLKELERİNDEN GELECEKLERE YÖNELİK YENİ TEDBİR

    Sağlık Bakanı Roberto Speranza da OHAL kapsamında imzaladığı başka bir kararnameyle İtalya'ya Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelecek olanlara yönelik yeni tedbirleri açıkladı. Buna göre, AB'den gelecek Kovid-19 aşısı yaptırmış kişilere de İtalya'ya yolcuklarından önce alınmış "negatif" test sonucu gösterme zorunluluğu getirildi.

    Yine Avrupa’dan gelecek ancak hiç aşı yaptırmamış olanlar ise "negatif" sonuçlu test zorunluluğuna ek olarak; İtalya'ya girdiği günden itibaren 5 gün karantinada kalacak.

    İtalya da Kovid-19 a yönelik OHAL i uzatma kararı #1

    AB'DEN GELECEKLERE HIZLI TEST

    Kararnamede ayrıca, AB’den gelecek olanların yaptıracağı testlerin, hızlı test (Antijen) olması durumunda son 24 saat içinde yapılmış olması, moleküler test olması durumunda ise son 48 saatte yapılmış olması şartının getirildiği de kaydedildi.

    10 GÜN KARANTİNA ŞARTI DEVAM EDECEK

    Bu uygulamanın, 16 Aralık'tan itibaren başlayacağı ve 31 Ocak 2022'ye kadar süreceği bildirildi. AB dışındaki ülkelerden gelenler için yolcuktan önce alınmış negatif sonuçlu test ibrazı ve 10 gün karantina şartı ise devam edecek.

    İtalya da Kovid-19 a yönelik OHAL i uzatma kararı #2

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