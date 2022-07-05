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    İtalya'da kuraklık sebebiyle 5 bölgede OHAL kararı alındı

    İtalya'da yaşanan kuraklık, ülkedeki 5 bölgede OHAL kararının alınmasına sebep oldu.
    • 05.07.2022 - 02:05
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    İtalya'da kuraklık sebebiyle 5 bölgede OHAL kararı alındı

    Küresel ısınmanın dünya üzerindeki olumsuz etkileri sürüyor.

    İtalya'da hükümet, kuraklıktan en çok etkilenen 5 bölgede olağanüstü hal (OHAL) kararı aldı.

    5 bölgede OHAL kararı

    Son 70 yılın en şiddetli kuraklık kriziyle karşı karşıya bulunan ülkede, Başbakan Mario Draghi başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, bu durumdan en çok etkilenen kuzeydeki 5 bölgeye yönelik bir dizi karara imza attı.

    Bakanlar Kurulu, Piyemonte, Lombardiya, Veneto, Emilia-Romagna ve Friuli Venezia Giulia bölgelerinde OHAL ilan ederken, krizi aşmak için yaklaşık 36,5 milyon euroluk kaynak ayırdı. Söz konusu kaynaktan en çok pay ise Emilia-Romagna (10,9 milyon euro) bölgesine verilecek.

    İtalya da kuraklık sebebiyle 5 bölgede OHAL kararı alındı #1

    270 bin çiftlik zor durumda

    İtalyan Ziraatçılar Derneğinin verilerinde, bu bölgelerdeki 270 bin kadar çiftliğin zor durumda olduğu belirtildi.

    Yılbaşından bu yana yağış miktarının önceki yıllara nazaran yarı yarıya azalması ve son haftalardaki aşırı sıcaklar sebebiyle söz konusu bölgelerde bazı belediyeler içme suyu kullanımında ve tarımsal sulamada kısıtlayıcı önlemlere başvurmak zorunda kalmıştı.

    İtalya da kuraklık sebebiyle 5 bölgede OHAL kararı alındı #2

    Ülkenin en uzun ırmağında su seviyesi azaldı

    OHAL ilan edilen bölgelerden geçen ülkenin en büyük ve en uzun ırmağı Po'nun su seviyesinin, kuraklık sebebiyle normalden yüzde 80 daha az olduğu kaydedilmişti.

    AA'nın haberine göre Uzmanlar, ülke genelinde kuraklık krizinin tarımsal üretimin yüzde 30'unu tehdit ettiğini ve şu ana kadar tarım alanında 3 milyar euroya yakın zarara yol açtığını belirtiyor.

    İtalya da kuraklık sebebiyle 5 bölgede OHAL kararı alındı #3


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