İtalya'da LGBT haklarını koruyacak tasarının görüşmeleri durduruldu

Şiddeti önlemeyi amaçladığı belirtilen tasarı, 131'e karşı 154 oyla reddedildi.

İtalyan parlamentosunun üst kanadı Senato, ülkede tartışma konusuna dönüşen eşcinsel haklarına yönelik kararını verdi.

Ülkede bir kişinin cinsiyeti ve cinsel yönelimine ilişkin ayrımcılık ve şiddeti önleme amacı taşıdığı belirtilen ve buna yönelik suçların cezalarını ağırlaştırmayı öngören tasarı, Senato'nun gündemine geldi.

LGBT HAKLARIYLA İLGİLİ ÖNERGE REDDEDİLDİ

Aşırı sağcı Lig Partisi ve İtalya’nın Kardeşleri (FdI) Partisi'nin, kamuoyunda "DDL Zan" olarak bilinen yasa tasarısına ilişkin görüşmelerin durdurulması ve yasalaşmamasına yönelik önergesi için oylama yapıldı.

LGBT haklarıyla ilgili önerge, 131'e karşı 154 oyla kabul edildi. Tasarının Senato'daki görüşmelerinin durdurulması kararı, sağ partilerin senatörleri tarafından genel kurulda coşkuyla kutlandı.

İKİ PARTİ TEPKİ GÖSTERDİ

Merkez soldaki Demokratik Parti (PD) ve sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) parlamenterleri ise oylama sonucuna tepki gösterdi.

PD ve M5S'nin destek verdiği "DDL Zan" tasarısı, Kasım 2020’de parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilerek Senato’ya gönderilmişti.

Senato'daki mevcut sandalye dağılımı sebebiyle onay almasının zor olduğu uzun süredir ifade edilen yasa tasarısının destek görmesi için hafta başında yapılan anlaşma girişimleri de sonuçsuz kalmıştı.

VATİKAN'IN YASA TASARISIYLA İLGİLİ ENDİŞESİ

Senato'daki görüşmeler sırasında söz konusu yasa tasarısı, Vatikan ile İtalya arasında diplomatik krize yol açmıştı.

Corriere della Sera gazetesi, haziran ayında yaptığı haberinde, Vatikan Devletlerarası İlişkiler Sekreterliği'nin (Dışişleri Bakanlığı) gönderdiği diplomatik notada, İtalyan parlamentosunda tartışılan yasa tasarısının 1929 tarihli İtalya-Vatikan ilişkilerini düzenleyen Lateran Anlaşması'nın garanti ettiği dini özgürlükleri etkileyebileceği gerekçesiyle bazı endişeler belirtilmişti.

"VATİKAN'IN NOTASI EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR OLAY"

Kendi ismiyle anılan yasa tasarısını hazırlayan PD milletvekili Alessandro Zan ise o dönem, yasa tasarısının herhangi bir şekilde dini özgürlükleri kısıtlamadığını savunmuştu.

İtalyan basınında, Vatikan'ın bu notasının, "eşi benzeri görülmemiş" bir hadise olduğu yorumları yapılmıştı.