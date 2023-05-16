İtalya'da muz kargolarının arasında 2,7 ton kokain yakalandı

AA
İtalya Mali Polisi (Guardia di Finanza) ekipleri, Gioia Tauro limanı gümrük yetkilileri, Güney Amerika'dan Karadeniz'e uzanan bir ağa yönelik istihbarat faaliyetini değerlendirdi.
Ekvador'dan Gürcistan'ın Batum limanı üzerinden Ermenistan'a giden iki konteynerde arama gerçekleştirildi.
2,7 ton saf kokain ele geçirildi
Narkotik ekiplerinin aramaları sonucunda, Gioia Tauro limanında, 12 metreden uzun soğutmalı konteynerlerin içinde muz bulunan kargoya gizlenen 2,7 ton saf kokain tespit edildi.
Değeri 800 milyon euronun üzerinde
Ele geçirilen narkotik maddenin değerinin 800 milyon euronun üzerinde olduğu ifade edildi.
Aynı limanda toplam 37 ton kokain ele geçirildi
Mali polis açıklamasında, Gioia Tauro limanında Ocak 2021'den bugüne kadar toplamda yaklaşık 37 ton kokain ele geçirildiği kaydedildi.