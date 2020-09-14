İtalya'da okullar koronavirüs gölgesinde açıldı

Milyonlarca öğrenci, salgın nedeniyle kapatılan okullara aylar sonra geri döndü.

Koronavirüs salgını nedeniyle okulların 21 Şubat'ta kapatıldığı İtalya'da öğrenciler, sınıflarda buluştu.

20 idari bölgeye ayrılan ülkenin 13 bölgesinde 5.6 milyon öğrenci, salgın tedbirleri altında ders başı yaptı.

İtalya'da okulların yeniden açılması, kapatma öncesi rutine dönüşte önemli bir adımı işaret ediyor.

"ZORLUKLAR OLACAK"

Öğrencilerin, ailelerin ve öğretmenlerin aylardır "olağanüstü" çaba gösterdiğini belirten Başbakan Giuseppe Conte, "Özellikle ilk başta zorluklar olacak." dedi.

Conte, İtalyan okullarının, pandeminin ağırlaştırdığı uzun süreli yapısal zayıflıklardan muzdarip olduğunu bildirdi.

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NEREDEYSE HİÇ VAKA YOK

Codogno Belediye Başkanı Francesco Passerini, 17 bin nüfuslu kasabada aylardır neredeyse hiç yeni vaka olmadığını, ancak yetkililerin durumu yakından takip ettiğini söyledi.

Şimdiye kadar 287 binden fazla vakanın görüldüğü İtalya'da 35 bin 610 kişi virüsten hayatını kaybetti. Ülkede son 24 saatte 7 kişi yaşamını yitirirken, 443 kişi daha iyileşti.

ÖĞRENCİLER TRAVMA YAŞADI

Sağlık yetkilileri, Codogna'da birçoğu büyükanne ve büyükbabalarını kaybeden bazı öğrencilerin travma yaşadığını kaydetti.

Bölge valileri ve okul yöneticileri, milyonlarca maske ve yeni sıranın dağıtımındaki gecikmelerden şikayet etti.

ÖĞRETMENLER VE OKUL PERSONELİ KORONAYA YAKALANDI

Bazı okulların, yeni bir virüs salgını riskinden kaçınmak için personel ve yeterli sınıf bulmakta zorlandığı aktarıldı.

Yaklaşık 13 bin öğretmen ve okul personelinin, söz konusu kurumların yeniden açılmasından sadece günler önce yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı.

OKULLARDA KORONA TEDBİRLERİ

Codogna'da anaokulu öğrencilerinin okuldan ayrılırken ısılarını ölçtürmek zorunda olduğu, ancak maske takmalarının gerekmediği belirtildi.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinden ders sırasında maske takmaları isteniyor. Sosyal mesafenin korunamadığı okullarda yaşça daha büyük öğrencilerin tüm gün maske takmaları gerekecek.

Sınıfta davranışları yöneten birçok kural var olmasına rağmen bazı belirsizlikler devam ediyor. Veliler, soğuk algınlığına ve öksürük krizine nasıl tepki verecekleri konusunda şüphelerinin olduğunu ifade etti.