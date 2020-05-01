İtalya'da polis aracından akşam ezanı okundu

Koronavirüs salgını nedeniyle tedirgin olan Müslümanlara moral vermek amacıyla bu uygulamanın hayata geçirildiği belirtildi.

Avrupa'nın birçok ülkesinde koronavirüs salgını nedeniyle minareden ezan okunmasına izin verilirken, İtalya'dan farklı bir yönteme başvuruldu.

Ülkenin Cosenza kentinde, akşam ezanı polis aracından sesli olarak okutuldu.

O anlar amatör kameralarca kaydedildi.

İtalya'da polis aracından ezan okundu İZLE

MORAL İÇİN OKUNDU

İtalyan medyası, koronavirüs nedeniyle karantina kurallarının ve kısıtlamaların uygulandığı kentte Müslümanlara moral olması için ezanın sesli olarak okutulduğunu duyurdu.