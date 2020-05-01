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    İtalya'da polis aracından akşam ezanı okundu

    Koronavirüs salgını nedeniyle tedirgin olan Müslümanlara moral vermek amacıyla bu uygulamanın hayata geçirildiği belirtildi.
    • DHA
    • 01.05.2020 - 17:01
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    İtalya'da polis aracından akşam ezanı okundu

    Avrupa'nın birçok ülkesinde koronavirüs salgını nedeniyle minareden ezan okunmasına izin verilirken, İtalya'dan farklı bir yönteme başvuruldu.

    Ülkenin Cosenza kentinde, akşam ezanı polis aracından sesli olarak okutuldu.

    O anlar amatör kameralarca kaydedildi.

    İtalya'da polis aracından ezan okundu İZLE

    MORAL İÇİN OKUNDU

    İtalyan medyası, koronavirüs nedeniyle karantina kurallarının ve kısıtlamaların uygulandığı kentte Müslümanlara moral olması için ezanın sesli olarak okutulduğunu duyurdu.

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