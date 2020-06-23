İtalya’nın Agrigento kentinde polis, Tunuslu iki genci birbirlerine tokatlattırdı. Olayın İtalyan medyasında geniş yankı uyandırmasının ardından polis açığa alındı.

ABD’de siyahi George Floyd’un boğularak öldürülmesinin ardından polis şiddeti başka bir noktaya geldi.

Öyle ki şiddet eskisi gibi gizlenemiyor ancak önlenemiyor da...

İtalya'nın Agrigento kentinde çekildiği belirtilen görüntüler büyük tepki topladı. İtalyan polisi iki Tunuslu mülteci genci, polisler ve diğer mültecilerin önünde birbirlerini dövdürdü.

İtalya'da polis şiddeti: Birbirlerine tokat attırdı ViDEO

ŞİDDETİNİ AZ BULUNCA KENDİSİ VURDU

Amatör kamera görüntülerinde, İtalyan polisi önce Tunuslu gençlerden birine diğerine tokat atmasını söylüyor. Tunuslu genç, arkadaşına yavaşça bir tokat attıktan sonra polis, tokat atan Tunuslu gence şiddetli bir tokat atarak sert bir şekilde tokat atmasını söylüyor.

Tunuslu gençlerden biri aldığı tokat darbelerinin ardından kulağını tutarak yere oturuyor.

AÇIĞA ALINDI

Olayın İtalyan medyasında geniş yankı uyandırmasının ardından olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ve polisin açığa aldığı öğrenildi.