İtalya’da şiddetli fırtına can aldı İtalya’nın güneyi orman yangınlarıyla mücadele ederken, kuzeyinde etkili olan şiddetli fırtınada 2 kişi hayatını kaybetti.

İHA

İtalya’nın güneyini orman yangınları, kuzeyini ise şiddetli fırtına vurdu…

Dün gece 04.00 sıralarında Lombardiya bölgesine bağlı Milano kentinde etkili olan sağanak, dolu yağışı ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi.

Araçlarda hasar oluşurken, cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

2 kişi öldü

Şiddetli yağış ve fırtına, kuzeydeki Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ve Veneto özerk bölgelerinde de hayatı olumsuz etkiledi.

Lombardiya’daki Brescia kentinde kamp yapan 16 yaşındaki bir genç bulunduğu çadırın üzerine ağaç devrilmesi, Lissone'de ise 58 yaşındaki bir kadın aracının üzerine ağaç devrilmesi sonucu can verdi.

İtfaiye, 200'den fazla olaya müdahale edildi

Kayıpların ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Milano’da fırtına nedeniyle elektrik hatlarında hasar meydana gelirken, bazı bölgelerde su kesintileri yaşandığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin ise 200’den fazla olaya müdahale ettiği belirtildi.

Orman yangınları başladı

İtalya’da sıcaklığın 47 dereceye ulaştığı güneydeki Sicilya Adası’nda dün gece saatlerinde orman yangını başladı.

Alevlerin Palermo’daki Falcone Borsellino Havalimanı'na yaklaşması nedeniyle uçuşlar yerel saatle 11.00'e kadar geçici olarak durduruldu.

Havalimanında operasyonlar yeniden başlatılırken, Sivil Koruma Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Sicilya, Calabria ve Sardinya adalarındaki yangınlarla mücadele için hava desteği talep edildiği ifade edildi.

"Kavurucu sıcak, yıkıcı yangınlar..."

İtalya Sivil Koruma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Nello Musumeci gazetecilere yaptığı açıklamada, “İtalya'da son on yılların en karmaşık günlerinden birini yaşıyoruz. Kuzeyde fırtınalar, kasırgalar ve dolu yağışları, merkezde ve güneyde kavurucu sıcak, yıkıcı yangınlar yaşanıyor.” dedi.