İtalya'da Silvio Berlusconi'ye son görev Avrupa ülkesinin kaybettiği eski Başbakan, son yolcuğuna uğurlanacak. İtalya'da bayraklar, Berlusconi'nin ölümünün ardından yarıya indirilirken, ulusal yas ilan edildi.

AA & Ensonhaber

İtalya, 86 yaşında hayata gözlerini yuman eski Başbakan Silvio Berlusconi'ye veda ediyor.

Mevcut koalisyon hükümetinin ortaklarından Forza Italia'nın Lideri Berlusconi, 12 Haziran'da hayatını kaybetti.

Berlusconi, kronik lösemiye bağlı komplikasyonlar nedeniyle geçen hafta Milano'daki San Raffaele Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

İtalya'da Berlusconi'ye veda

Milano'daki Duomo Katedrali, cenaze için düzenlenecek devlet törenine ev sahipliği yapacak.

Tartışma konusu haline gelen yas meselesi de çözüldü. Söz konusu törenin sonuna kadar ülke genelinde ulusal yas ilan edildi.

Bayraklar yarıya indirildi

Bu kapsamda ülkedeki tüm devlet kurumlarında ve İtalya’nın tüm dış temsilciliklerinde bayraklar yarıya indirildi.

Berlusconi'nin sahibi olduğu Mediaset, cenaze törenini canlı yayınlayacak. Duomo meydanında dev ekran kuruldu.

Berlusconi'nin vefatı dolayısıyla sevenleri ve bazı partililer, Arcore kasabasındaki villasına giderek, villanın girişine çiçekler ve "Hoşça kal Berlusconi" yazılı dövizler bıraktı.

Güvenlik önlemleri artırıldı

ANSA haber ajansının aktardığına göre, Milano, bugün yerel saatle 15.00'te düzenlenecek tören ile Berlusconi'ye veda etmeye hazır hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Başbakan Giorgia Meloni ve en az 32 hükümet yetkilisi şehre gelecek. Bu yüzden tören kapsamında güvenlik tedbirleri artırıldı.

Türkiye'yi Fidan ve Çelik temsil ediyor

İtalya'daki törene Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in katılması kararlaştırıldı.

"O bir savaşçıydı"

Ölüm haberinin ardından programlarını iptal eden Başbakan Meloni, koalisyon ortağı için, "O bir savaşçıydı. Beraber koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmeye çalışacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Mattarella da "Büyük bir siyasi liderdi." ifadesini kullandı.