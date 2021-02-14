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- İtalya'da son 24 saatte 11 bin 68 yeni vaka
İtalya'da son 24 saatte 11 bin 68 yeni vaka
İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 11 bin 68 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 721 bin 879’a yükseldi.
- İHA
- 14.02.2021 - 19:41
İtalya’da koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.
İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 205 bin 642 kişiye Covid-19 testi yapıldığı ve 11 bin 68 pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 721 bin 879’a ulaştığı aktarıldı.
221 KİŞİ DAHA YALAMINI YİTİRDİ
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 221 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 93 bin 577’ye yükseldiğini açıkladı.
SON 24 SAATTE 9 BİN 469 KİŞİ DAHA İYİLEŞTİ
Bakanlık, son 24 saatte 9 bin 469 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 402 bin 783’e yükseldiğini aktardı. İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı ise 23 kişi artarak, 2 bin 85'e yükseldi.