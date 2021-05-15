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    İtalya'da son 24 saatte 136 ölüm

    İtalya'da son 24 saat içinde 136 kişinin hayatını kaybederken, 6 bin 659 pozitif vaka tespit edildi.
    • İHA
    • 15.05.2021 - 19:59
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    İtalya'da son 24 saatte 136 ölüm

    İtalya'da Sağlık Bakanlığı'nın 15 Mayıs'ta açıkladığı verilere göre, son 24 saatte yapılan 294 bin 686 korona virüs testinde 6 bin 659 pozitif vaka tespit edildi.

    Son 24 saat içinde 136 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı 124 bin 63'e yükseldi.

    136 KİŞİ DAHA ÖLDÜ, 6 BİN KİŞİNİN TESTİ DE POZİTİF ÇIKTI

    Sağlık Bakanlığı, 13 bin 292 kişinin iyileştiğini ve toplam aktif Covid-19 hastası sayısının 332 bin 830’a gerilediğini açıkladı.

    Salgının başından beri koronavirüse yakalanan kişi sayısı ise toplamda 4 milyon 153 bin 374'e ulaştı.

    İtalya da son 24 saatte 136 ölüm #1

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