İtalya'da son 24 saatte 136 ölüm

İtalya'da son 24 saat içinde 136 kişinin hayatını kaybederken, 6 bin 659 pozitif vaka tespit edildi.

İtalya'da Sağlık Bakanlığı'nın 15 Mayıs'ta açıkladığı verilere göre, son 24 saatte yapılan 294 bin 686 korona virüs testinde 6 bin 659 pozitif vaka tespit edildi.

Son 24 saat içinde 136 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı 124 bin 63'e yükseldi.

136 KİŞİ DAHA ÖLDÜ, 6 BİN KİŞİNİN TESTİ DE POZİTİF ÇIKTI

Sağlık Bakanlığı, 13 bin 292 kişinin iyileştiğini ve toplam aktif Covid-19 hastası sayısının 332 bin 830’a gerilediğini açıkladı.

Salgının başından beri koronavirüse yakalanan kişi sayısı ise toplamda 4 milyon 153 bin 374'e ulaştı.