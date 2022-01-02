İtalya'da son 24 saatte 141 bin 262 vaka tespit edildi

İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte, 141 bin 262 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Koronavirüs kapsamında 2020 yılında başlayan aşılamada, 111 milyon 161 bin 728 doz aşı uygulandı.

2019 yılının son aylarında hayatımıza giren koronavirüs salgını ile mücadele devam ediyor.

Koronavirüs salgını için tüm dünya aşılanırken, ortaya çıkan Omircron ise hızla yayılmaya başladı.

Bu kapsamda aşı çalışmalarına hızla başlayan ülkelerde olan İtalya, vaka sayısında yine artışa geçti.

Salgından en ağır yarayı alan İtalya'da, toplam vaka sayısı 6 milyon 266 bin 939’a ulaştı. Yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısı ise 1297’ye çıktı.

İTALYA'DA VAKALAR ARTMAYA BAŞLADI

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 111 artarak 137 bin 513’e ulaştı.

Dün İtalya'da 144 bin 243 ile salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti. İyileşenlerin sayısı ise 20 bin 432 artarak 5 milyon 107 bin 729 oldu.

Koronavirüse karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede şimdiye kadar 111 milyon 161 bin 728 doz aşı uygulandı.