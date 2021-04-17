İtalya’da son 24 saatte 15 bin 370 yeni koronavirüs vakası

İtalya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 310 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 116 bin 676’ya yükseldi.

İtalya’da koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor.

15 BİN 370 YENİ VAKA

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 331 bin 734 koronavirüs testi yapıldığı ve 15 bin 370 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 857 bin 443’e ulaştığı kaydedildi.

310 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 310 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 116 bin 676’ya yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 16 bin 488 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 505 bin 308 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 26 kişi azalarak 3 bin 340 oldu.

İtalya’da bugüne kadar 14 milyon 643 bin 764 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 4 milyon 332 bin 143 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.