Euro
10.2593
-0.02%
Dolar
8.4154
0.42%
Altın
509.13
0.65%
Borsa
1.452
0.14%
Bitcoin
279.400
-13.57%
EXEN Coin
34.08
-16.26%
19ºC
İstanbul
Açık 19 C

    İtalya’da son 24 saatte 3 bin 995 yeni vaka

    İtalya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 3 bin 995 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 192 bin 183’e yükseldi.
    • İHA
    • 23.05.2021 - 20:44
    • Güncelleme : 23.05.2021 - 21:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İtalya’da son 24 saatte 3 bin 995 yeni vaka

    İtalya’da koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 binin altında seyrediyor.

    İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 179 bin 391 koronavirüs testi yapıldığı ve 3 bin 995 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 192 bin 183’e ulaştığı kaydedildi.

    72 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

    Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 72 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 125 bin 225’e yükseldiğini açıkladı.

    Bakanlık, son 24 saatte 6 bin 573 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 281 bin 92 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 20 kişi azalarak bin 410’a geriledi.

    AŞILAMADA SON DURUM

    İtalya'da bugüne kadar 30 milyon 654 bin 487 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 10 milyon 84 bin 775 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

    İtalya’da son 24 saatte 3 bin 995 yeni vaka #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir