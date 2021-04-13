İtalya’da son 24 saatte koronadan 358 can kaybı

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 358 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 114 bin 612’ye yükseldi.

İtalya’da koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 190 bin 635 korona virüs testi yapıldığı ve 9 bin 789 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 779 bin 594’e ulaştığı kaydedildi.

358 CAN KAYBI DAHA

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 358 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının ise 114 bin 612’ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 18 bin 10 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 524 bin 417 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 8 kişi azalarak 3 bin 593’e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 13 milyon 125 bin 458 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 3 milyon 952 bin 644 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.



