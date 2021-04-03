İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 376 can kaybı

İtalya'da son 24 saatte 376 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 110 bin 704’e ulaştı.

İtalya’da koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

359 BİN TEST YAPILDI

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 359 bin 214 koronavirüs testi yapıldığı ve 21 bin 261 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 650 bin 247’ye ulaştığı kaydedildi.

TOPLAM CAN KAYBI 110 BİN

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 376 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, koronavirüs kaynaklı toplam can kaybının da 110 bin 704’e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 21 bin 311 kişinin iyileştiğini ve aktif koronavirüs hastası sayısının 564 bin 855 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki koronavirüs hastalarının sayısı ise 10 artarak 3 bin 714’e yükseldi.

İtalya’da bugüne kadar 10 milyon 846 bin 621 doz koronavirüs aşısı uygulanırken, 3 milyon 388 bin 472 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.