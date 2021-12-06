Avrupa ülkesinde aşı yaptırmayanlara yönelik sert önlemler yürürlüğe girdi.

Dünyada yeniden yükselişe geçen koronavirüs vakaları ve yeni varyant Omicron'un ortaya çıkmasının ardından ülkeler, salgına karşı yeni tedbirler alıyor.

İtalya’da hükümetin, “süper yeşil geçiş sertifikası” olarak adlandırdığı tedbirler kapsamında bugünden itibaren aşı yaptırmayanlar, spor etkinlikleri, sinema ve restoran gibi mekanlara giremeyecek.

SÜPER YEŞİL GEÇİŞ SERTİFİKASI

Ülke genelinde birçok mekana ve etkinliğe giriş için zorunlu tutulan sertifika, daha önce aşı yaptıranlara, koronavirüse yakalanıp iyileşenlere ve test sonucu negatif çıkanlara verilirken, Bakanlar Kurulu’nda alınan yeni kararlar ile artık yalnızca aşı yaptıranlara veya koronavirüsü atlatanlara verilecek.

ZORUNLU AŞI

Yeni tedbirler kapsamında, sağlık çalışanlarına uygulanan zorunlu aşı politikasına tüm okul personeli, polis ve ordu da dahil edildi. Aşı olmayan çalışanların ise, birkaç günde bir test vermeleriyle mevcut şartlarda işe gidip gelmelerine izin verilecek.

İtalya'da süper yeşil geçiş uygulaması başladı VİDEO







YENİ UYGULAMANIN KAPSAMI

İtalya’da bugün yürürlüğe giren “süper yeşil geçiş sertifikası” ile artık aşı olmamış kişiler; oteller ile müzelere giremeyecek ve otobüs, tramvay, metro da dahil olmak üzere toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

Polis, özellikle yeni yıl etkinlikleri boyunca kontrollerini sıkılaştırarak restoran, alışveriş merkezi ve toplu taşıma araçları gibi kalabalık yerlere rastgele denetlemeler gerçekleştirecek. Kabalık dış mekanlarda ise maske takmak zorunlu olacak.

15 OCAK'A KADAR DEVAM EDECEK

İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin “güçlendirilmiş yeşil geçiş sertifikası” olarak nitelendirdiği yeni tedbirler, 15 Ocak’a kadar geçerli olacak.

Hükümet, ülkenin dört bir yanında gerçekleşen “aşıya ve yeşil geçişe hayır” protestolarını yasaklayarak kontrol altına almaya çalışıyor.

Ülkede 12 yaşından büyük kişilerin yüzde 85’i aşılandı.



