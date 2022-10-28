Petrol
94.72
0.06%
Euro
18.5914
0.23%
Dolar
18.6148
0.08%
Altın
994.49
0.03%
Borsa
3935
-1.05%
Bitcoin
382.645
-2.11%
BTXN Coin
10.69
1.03%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Açık 15 C

    İtalya’da süpermarkette bıçaklı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

    Milano'da bir süpermarkette düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, aralarında Arsenal’den Monza’ya kiralık giden defans oyuncusu Pablo Mari’nin de bulunduğu 5 kişi yaralandı.
    • 28.10.2022 - 00:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İtalya’da süpermarkette bıçaklı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

    İtalya’nın Milano kentinde bulunan Milanofiori Alışveriş Merkezi’nde yer alan süpermarket zinciri Carrefour’da 46 yaşındaki bir kişi market rafından aldığı bıçakla ile müşterilere saldırdı.

    Futbolcu Pablo Mari de yaralandı

    Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, aralarında Arsenal’den İtalyan Seria A ekiplerinden Monza’ya kiralık giden defans oyuncusu Pablo Mari’nin de bulunduğu 5 kişi yaralandı.

    Milano'daki Niguarda hastanesine kaldırılan Mari hakkında açıklama yapan Arsenal Teknik Heyet Sorumlusu Edu Gaspar, Mari’nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, Mari’nin ailesi ile temas halinde olduğu aktardı.

    İtalya’da süpermarkette bıçaklı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı #1

    "Hastanede ama durumu iyi görünüyor"

    Arsenal-PSV Eindhoven maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, "Daha yeni öğrendim. Edu'nun akrabalarıyla temas halinde olduğunu biliyorum. Hastanede ama durumu iyi görünüyor" ifadelerini kullandı.

    Monza CEO'su Adriano Galliani sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Pablo, hepimiz burada sana ve ailene yakınız, seni seviyoruz, bildiğin gibi savaşmaya devam et, sen bir savaşçısın ve yakında iyileşeceksin" dedi.

    İtalya’da süpermarkette bıçaklı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı #2

    Mari sırtından bıçaklandı

    İHA'nın haberine göre saldırgan polis tarafından gözaltında alınırken, saldırının nedeni henüz bilinmiyor. İtalyan basınında yer alan haberlerde, saldırganın psikolojik sorunların olduğu belirtilirken, Mari’nin sırtından bıçaklandığı ifade edildi.

    Serie A formasıyla sekiz maça çıkan 29 yaşındaki Mari, bu sezon şu ana kadar bir gol kaydetti.

    İtalya’da süpermarkette bıçaklı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı #3


    Hayat Bugün 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Barış baba mı oluyor?
    Medya

    Hayat Bugün 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Barış baba mı oluyor?

    Mustafa Varank: Türkiye, en çok yatırım yapılan ilk 10 ülke arasında
    Ekonomi

    Mustafa Varank: Türkiye, en çok yatırım yapılan ilk 10 ülke arasında

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    Advertorial

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir