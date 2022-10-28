İtalya’da süpermarkette bıçaklı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

Milano'da bir süpermarkette düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, aralarında Arsenal’den Monza’ya kiralık giden defans oyuncusu Pablo Mari’nin de bulunduğu 5 kişi yaralandı.

İtalya’nın Milano kentinde bulunan Milanofiori Alışveriş Merkezi’nde yer alan süpermarket zinciri Carrefour’da 46 yaşındaki bir kişi market rafından aldığı bıçakla ile müşterilere saldırdı.

Futbolcu Pablo Mari de yaralandı

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, aralarında Arsenal’den İtalyan Seria A ekiplerinden Monza’ya kiralık giden defans oyuncusu Pablo Mari’nin de bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Milano'daki Niguarda hastanesine kaldırılan Mari hakkında açıklama yapan Arsenal Teknik Heyet Sorumlusu Edu Gaspar, Mari’nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, Mari’nin ailesi ile temas halinde olduğu aktardı.





"Hastanede ama durumu iyi görünüyor"



Arsenal-PSV Eindhoven maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, "Daha yeni öğrendim. Edu'nun akrabalarıyla temas halinde olduğunu biliyorum. Hastanede ama durumu iyi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Monza CEO'su Adriano Galliani sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Pablo, hepimiz burada sana ve ailene yakınız, seni seviyoruz, bildiğin gibi savaşmaya devam et, sen bir savaşçısın ve yakında iyileşeceksin" dedi.





Mari sırtından bıçaklandı

İHA'nın haberine göre saldırgan polis tarafından gözaltında alınırken, saldırının nedeni henüz bilinmiyor. İtalyan basınında yer alan haberlerde, saldırganın psikolojik sorunların olduğu belirtilirken, Mari’nin sırtından bıçaklandığı ifade edildi.

Serie A formasıyla sekiz maça çıkan 29 yaşındaki Mari, bu sezon şu ana kadar bir gol kaydetti.



