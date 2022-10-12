İtalya'da tasarruf için yaz saati uygulaması uzatılabilir

İtalya'da yaz saati uygulamasının 1 ay uzatılması önerisi üzerine imza kampanyası başlatıldı. Teklifin uygulanması halinde 70 milyon euro kar edileceği belirtildi.

Avrupa Rus gazı eksikliğinde geçireceği kara kışa hazırlanıyor.

Bu kapsamda hükümetler art arda tasarruf adımları atıyor, bir yandan da düzenledikleri kampanyalarla farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

İtalya da bu ülkelerden biri.

İtalya'da tasarruf için sivil toplum kuruluşları da etkin rol oynuyor.

"Yaz saati uygulamasını 1 ay uzatalım"

Ülkedeki Çevre Tıbbı Derneği (SIMA) ülkede bu ay sonunda bitecek olan yaz saati uygulamasını bir ay daha uzatmayı teklif etti.

İmza kampanyası başladı

La Repubblica gazetesinin haberine göre de bu teklifin ardınan İtalya'da, Ekim ayının sonunda bitecek olan yaz saati uygulamasının Kasım sonuna kadar uzatılması için imza kampanyası başlatıldı.

70 milyon euro kar beklentisi

Lancet dergisinin başlattığı imza kampanyası, yaz saati uygulamasının bir ay bile uzatılması halinde 70 milyon euro kar getireceği belirtildi.

SIMA başkanı Alessandro Miani, "Yaz saatinin sadece 30 gün bile uzatılması, kesin sonuçları olan kolay bir önlem olacak" dedi.