İtalya'da tren istasyonlarında sosyal mesafe önlemi

Başkent Roma'daki bir tren istasyonunda kayda geçen görüntülerde yolcular, kendileri için belirlenen noktalarda bekliyor.

Koronavirüsten kötü şekilde etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da, salgın sonrası dönemde değişiklikler göze çarpıyor.

Başbakan Giuseppe Conte hükümeti, ülkede hayatı 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak normale döndürmeyi planlarken salgın, toplu ulaşımı şimdiden etkilemiş durumda.

ULAŞIMDA YENİ DÖNEM

Başkent Roma'daki San Giovanni metro istasyonunda kayda geçen görüntüler, ulaşımda yeni dönemin işaretlerini veriyor.

METRO DURAĞINDA SOSYAL MESAFE ÖNLEMİ

Maskeli yolcular, aralıklı şekilde belirlenen noktalar üzerinde metronun gelmesini bekliyor.

Metro içinde de yolcular arasında boşluklar olduğu görülüyor.

Böylelikle, bir taraftan hayatın normalleştirilmeye çalışıldığı ülkede, diğer taraftan salgının yayılmasının en aza indirilmesi hedefleniyor.