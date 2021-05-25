İtalya'da tüm bölgeler düşük risk seviyesine indi

İtalya’da koronavirüs vakalarının düşmesi ile tüm bölgelerin dün itibarıyla düşük risk seviyesine (sarı bölge) indiği açıklandı.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün (ISS) son raporunun ardından 10-16 Mayıs haftasında koronavirüsün (Covid-19) bulaşma endeksi Rt değerinin önceki ISS haftalık anketinde kaydedilen 0.86’dan 0.78’e düştüğünü açıkladı.

TÜM BÖLGELER DÜŞÜK RİSK SEVİYESİNE İNDİ

Açıklamaya göre Rt değerinin 1’in altında olması salgının gerilediğini gösterirken, geçtiğimiz günlerde vaka sayılarının 5 binin altına düşmesi ve yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısının azalması ile tüm bölgelerin dün itibarıyla düşük risk seviyesine (sarı bölge) indiği belirtildi. Sağlık Bakanlığı, söz konusu gelişmelerin geçtiğimiz haftalarda ivme kazanan aşılama kampanyasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti.

İKİNCİ DOZ AŞILANANLARIN SAYISI 10 MİLYONU AŞTI

İtalya’da dün itibarıyla toplam vaka sayısı 4 milyon 194 bin 672’ye ulaşmış, koronavirüs kaynaklı toplam can kaybı da 125 bin 335 olmuştu. Aşılama kampanyasının başından bu yana 31 milyon 60 bin 70 doz Covid-19 aşısı uygulanan ülkede, 10 milyon 275 bin 622 kişiye aşının her iki dozu yapılmıştı.