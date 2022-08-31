İtalya'da ücretsiz yemek için uzun kuyruklar oluştu

Dağıtılan yemeklerden almak isteyenler, dernek önünde sıraya girdi.

İtalya'da uzun yemek kuyrukları objektiflere yansıdı.

Milano'da bir dernek, ücretsiz yemek dağıtacağını duyurdu.

Bunun üzerine çok sayıda İtalyan vatandaşı, ücretsiz yemekten alabilmek için sıraya girdi.

Uzun yemek kuyrukları görüntülendi

AA'nın haberine göre, gencinden yaşlısına her kesimden insanın kuyrukta uzun süre beklediği görüldü.

Derneğin önünde bekleyenlere sırasıyla gıda dolu poşetler dağıtıldı.

Euro Bölgesi'nde gıda ve enerji maliyetleri yükseldi

Öte yandan Avrupa ülkeleri, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla birlikte yaşanan enerji krizini hafifletmek için fatura desteği, doğrudan ödeme, sübvansiyon ve vergi indirimi gibi çeşitli önlemler almaya devam ediyor.

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, savaşın körüklediği gıda ve enerji maliyetlerindeki büyük artışın da etkisiyle yüzde 8,6'ya ulaştı.

İtalya'da yüzde 318'lik artış

AB Komisyonu'nun raporuna göre, bu yılın ilk çeyreğinde toptan elektrik fiyatları geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla İspanya ve Portekiz'de yüzde 411, Yunanistan'da yüzde 343, Fransa'da yüzde 336 ve İtalya'da yüzde 318 arttı.

Teşvik ve yatırım planı açıklandı

İtalya, enerji faturalarını kontrol altında tutmak için 14 milyar euroluk yakıt teşvik ve yatırım planı açıkladı.

Yılda 35 bin eurodan daha düşük gelirli çalışanlara 200 euro ödenmesine karar verildi.

Enerjiyi yoğun kullanan şirketlere yüzde 20 vergi indirimi taahhüt edildi. İtalya hükümeti, yüksek enerji fiyatlarından kazanç sağlayan şirketleri yüksek orandan vergilendirme planı hazırladı.