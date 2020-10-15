İtalya'da vücudunu siyaha boyayıp, dilini ikiye ayıran genç

27 yaşındaki Nicolo Saverino, korkutan görüntüsüyle ülkesinde gündem oldu. Saverino, "Değişiklik yapmayı seviyorum" diyerek, tarzını savundu.

İtalya'da kendini "mutant" olarak tanımlayan bir kişi, görüntüsüyle ürkütüyor.

Aprilia kentinde yaşayan 27 yaşındaki Nicolo Saverino, tam zamanlı akrobat olarak çalışıyor.

Vücudunu 18 yaşında değiştirmeye başlayan Saverino, gözlerini siyaha boyarken, bedeninin yüzde 70'ini de dövmelerle kapladı.

DİLİNİ İKİYE AYIRDI

İtalyan genç, vücudunun tamamını mürekkepleyerek, istediği görünüme kavuşmak istediğini söyledi.

Nicolo'nun ayrıca yüzünde 13 pirsing bulunuyor. Dilini ikiye ayıran genç, kulak yarıkları ve alnındaki detaylarla dikkat çekiyor.

"DEĞİŞİKLİK YAPMAYI SEVİYORUM"

Daily Mail'in haberine göre, Nicolo Saverino, vücudundaki değişiklikleri, "Sadece buna para harcıyorum çünkü vücudumda değişiklik yapmayı ve yeni zorlukları seviyorum." sözüyle aktardı.

"GÜZELLİK KORKUDA"

"Güzelliği korkuda görüyorum" diyen Saverino, "Başkalarını kopyalamadan orijinal olmayı tercih ederim." dedi.

Hakkındaki kötü yorumları görmezden geldiğini belirten Saverino, ailesi ve arkadaşlarından görünümü hakkında destek aldığını ifade etti.