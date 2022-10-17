İtalya'da yaklaşık 6 milyon kişi mutlak yoksulluğun pençesinde

Yayınlanan ‘en zayıf halka’ isimli raporda, İtalya’da mutlak yoksulluk çekenlerin sayısının 5 milyonu geçtiği belirtildi. Enerji krizinin, ülkedeki durumu daha da kötüleştireceği konuşuluyor.

İtalya’nın başkenti Roma’da, Katolik yardım kuruluşu Caritas tarafından ‘en zayıf halka’ isimli yoksulluk raporu yayınlandı.

Raporda, 2021'de mutlak yoksulluk çeken aile sayısının koronavirüsün de etkisi ile 1 milyon 960 bin olduğu, bunun da yaklaşık 5 milyon 571 bin kişiye denk geldiği belirtildi.

Bunun, ülkedeki yerleşik nüfusun yüzde 9,4'üne tekabül ettiği de işaret edildi.

Öte yandan, mutlak yoksulluk çekenler arasında 1,4 milyon kişinin ise 18 yaşın altında olduğu aktarıldı.

Yoksulluk oranı en yüksek güney bölgelerinde

AA’nın haberine göre; raporda, 2021 verilerinin, salgının başladığı yıl olan 2020'de ulaşılan en yüksek seviyeyi de doğruladığı ifade edilerek, yoksulluk oranının en yüksek ölçüldüğü yerlerin ise ülkenin güney bölgeleri olduğu vurgulandı.

“Yaklaşık 6 milyon insan mutlak yoksulluk içinde”

İtalya Episkoposlar Konferansı (CEI) Başkanı Kardinal Matteo Zuppi de Caritas raporuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Yaklaşık 6 milyon insan mutlak yoksulluk içinde. Bu endişe verici rapor, çok fazla dayanışma gerektiren ve gerektirecek, zor geçecek haftaları ve ayları bilinçli olarak geçirmemize yardımcı olmalı.





“Enerji krizi ve maliyetlerdeki artış, aşırı yoksulluk hadiselerini artıracak”

Geleceğe bakmak için bugünü iyi anlamamız gerekiyor. Tahminlerden değil, verilerden bahsediyoruz. Enerji krizi ve maliyetlerdeki artış, aşırı yoksulluk hadiselerini artıracak. Bu nedenle çözüm bulmak için daha da kararlı olmalıyız." ifadesini kullandı.

Faturalar ödenemiyor

İtalyan basınında da konuya ilişkin çıkan haberlerde, Rusya-Ukrayna savaşı ve yüksek enerji maliyetlerinin, İtalyanların yoksulluk oranını daha da artırma riskinin olduğu aktarıldı.

l Messaggero gazetesinin haberine göre, 4,7 milyon İtalyan için yüksek meblağlı faturaların sürdürüleme bir hal aldığı ve pek çok İtalyan'ın elektrik ile gaz faturalarını ödeyemediği dile getirildi.