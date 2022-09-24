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    İtalya'da yarın sandık başına gidiyor

    İtalya'da siyasi partiler için seçim kampanyası dönemi sona erdi. İtalya'da halk, genel seçim için yarın sandık başına gidecek.
    • 24.09.2022 - 16:23
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    İtalya'da yarın sandık başına gidiyor

    COVID-19 salgınıyla önce sağlık krizi ardından ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalan İtalya, salgının etkileri tam geçmeden başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın getirdiği yüksek enerji maliyetleri başta olmak üzere pek çok sıkıntının gölgesinde pazar günü seçime gitmeye hazırlanıyor.

    İtalya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, 50,8 milyon kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimde İtalyanlar, 200 sandalyeli parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosu ile 400 sandalyeli parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin yeni üyelerini belirleyecek.

    Oy verme işlemi 16 saat sürecek

    Seçimlerde oy verme işlemi yarın yerel saatle 07.00’da (TSİ 08.00) başlayacak ve gece 23.00’a (TSİ 00.00) kadar sürecek.

    Oy verme işleminin sona ermesinin ardından oy sayımına geçilecek. Seçimlerden sandık çıkış anketlerine göre, resmi olmayan ilk sonuçların pazarı pazartesiye bağlayan gece yarısından sonra gelmesi bekleniyor.

    İtalya da yarın sandık başına gidiyor #1

    Seçim yasakları başladı

    Seçimlerde yarışacak olan siyasi partiler, dün itibariyle kampanya dönemini tamamlarken, ülkede oy verme işlemi tamamlanana dek sürecek "sessizlik" dönemine girildi.

    Kamuoyu yoklamaları sağ ittifakı işaret ediyor

    Ülkede seçim kanunu gereği son anketler, seçimden 15 gün önce yayımlanabiliyor.

    En son 9 Eylül'de açıklanan anketlere göre, Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) ilk sırada, Enrico Letta liderliğindeki merkez solun çatı partisi Demokratik Parti (PD) 2. sırada, Matteo Salvini liderliğindeki aşırı sağcı Lig Partisi 3. sırada, eski başbakanlardan Giuseppe Conte’nin liderlik ettiği düzen karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) 4. sırada, yine eski başbakanlardan Silvio Berlusconi'nin başkanı olduğu merkez sağdan Forza Italia (FI) 5. sırada ve "Üçüncü kutup" adıyla kendini merkezde konumlandıran Carlo Calenda liderliğindeki Eylem Partisi (Az) 6. sırada yer alıyor.

    İtalya da yarın sandık başına gidiyor #2

    Sağ ittifakın iktidara gelmesi bekleniyor

    Seçimler bu şekilde sonuçlanırsa, Giorgia Meloni liderliğindeki FdI, Salvini liderliğindeki Lig Partisi ve Silvio Berlusconi liderliğindeki FI ile bazı küçük sağ partilerden oluşan sağ ittifakın iktidara gelmesi bekleniyor. Bu arada, söz konusu kamuoyu yoklamalarında, kararsız seçmen oranının da yüzde 30 ila 40 olduğuna dikkat çekildi.

    AA'nın haberine göre ülkede, Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümetinin 21 Temmuz'da çökmesinin ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella parlamentonun iki kanadını feshederek, 2023'te yapılması planlanan seçimleri 25 Eylül'e almıştı.

    İtalya da yarın sandık başına gidiyor #3


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