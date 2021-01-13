Koronavirüs nedeniyle aylardır yakınlarına dokunamayan yaşlı bakımevi sakinleri için 'sarılma odası' kuruldu. Kurulan sarılma odasıyla, yakınlarına dokunamayan yaşlılar sevdikleriyle özlem gideriyor.

Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı insanları en çok zorlayan durumlardan biri de sevilen kişilerle vakit geçirememek oldu.

Koronavirüsten en çok etkilenen 65 yaş üstü gruplar da bu duruma en çok maruz kalanlardan sadece biri.

Koronavirüsün bulaşıcı etkisine karşı alınan temassızlık önlemleriyle birlikte sevdiklerine sarılamayan yaşlılar için İtalya'da bir bakımevi, yeni bir yönteme başvurdu.

İtalya'da yaşlı bakımevine sarılma odası kuruldu VİDEO



SARILMA ODASI KURULDU

Bakımevi, koronavirüs salgını nedeniyle aylardır yakınlarına dokunamayan sakinleri için "sarılma odası" kurdu.

SARILMA, EL TUTUŞMA VE KONUŞMA İMKANI SAĞLIYOR

Ülkenin güneyindeki Avellino bölgesine bağlı Irpinia Sosyal Hizmetler A5 Konsorsiyumu tarafından önerilip, Montefalcione'de kurulan sarılma odası, bölgedeki bakımevlerinde yaşayanların yakınlarıyla görüşmesine, birbirine sarılmasına, el tutuşmasına ve konuşmasına imkan sağlıyor.

İtalya'da yaşlı bakımevine sarılma odası kuruldu FOTO GALERİ



BULAŞ RİSKİ OLMADAN YAKINLIĞI KOLAYLAŞTIRIYOR

Kuzey İtalya'daki birçok merkezde denenmiş ve test edilmiş olan "Sarılma Odaları", şişirilebilen ve içinde plastik bölmeleri olan odaları sayesinde artık güneydeki Campania bölgesinde bulunan Irpinia'daki yaşlılar için de hayata geçirilerek, bulaş riski olmadan insanların sevdikleriyle daha yakın olmasını kolaylaştırıyor.

KORUYUCU KIYAFETLER GİYİLİYOR

Sarılma odalarına girebilmek için ziyaretçiler koruyucu kıyafetlerini giyiyor.