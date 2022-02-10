İtalya'da yaşlı kadının öldüğü, 2 yıl sonra ortaya çıktı

Yalnız yaşayan 70 yaşındaki kadının öldüğü, 2 yıl sonra öğrenildi. Kadının cesedi, evindeki sandalyede oturur halde bulundu.

İtalya Lombardiya'daki Como Gölü yakınlarında yalnız yaşayan 70 yaşındaki Marinella Beretta'nın evinin bahçesine bir ağaç düştü.

Ağacın düşmesiyle çevredekiler yetkililere bilgi verdi.

O esnada aşırı büyümüş bitki örtüsü nedeniyle düşen ağaç için bölgeye giden itfaiye ekipleri, bir cesetle karlılaştı.

SANDALYEDE OTURURKEN BULUNDU

Beretta'ya ait olduğu belirlenen ceset, 2 yılın ardından oturma odasında bir sandalyede otururken bulundu.

Manfredi CNN'e Beretta'nın ölüm nedeninin bilinmediğini söyledi ve inceleme görevlisi, ayrışma derecesine dayanarak 2019'un sonuna doğru öldüğünü belirledi.

AİLESİ OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Como Belediyesi, kadının akrabalarından birinin ziyaret edip etmediği ve hayatta olan bir aile üyesinin olup olmadığı konusunda inceleme başlattı.

Manfredi, Beretta'nın cesedinin morgda tutulduğunu ve cenaze tarihinin henüz belirlenmediğini açıkladı.