İtalya'da yeni hükümet görevine başladı

İtalya'da 68'inci hükümeti kuran Başbakan Giorgia Meloni ve bakanları yemin ederek görevi devraldı.

İtalya'da 25 Eylül'deki seçimlerden zaferle çıkan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ ittifak, parlamentonun her iki kanadında da çoğunluğu elde etmişti.

AA'nın haberine göre Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale'de düzenlenen törende, Başbakan Giorgia Meloni ve lideri olduğu sağ koalisyonun 24 bakanı, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın huzurunda tek tek yemin etti.

Aile fotoğrafı çektirdiler

Yemin töreninin son bölümünde Cumhurbaşkanı Mattarella, Başbakan Meloni ve kabinedeki bakanlarla aile fotoğrafı çektirdi.

Bu arada, Başbakan Meloni'nin başbakanlık sarayı Chigi'de yarın yapılacak devir teslim töreniyle görevi selefi Mario Draghi'den devralacağı bildirildi.

İtalya'da gelenek olduğu üzere yeni kurulan hükümetin başbakanı, başbakanlığa geliyor ve önceki başbakandan bakanlar kurulunun ilk toplantısı için bakanları çağırmayı sağlayan zili devralıyor.

İlk bakanlar kurulu toplantısı yapılacak

Sembolik devir teslim sonrasında yeni Başbakan Meloni'nin ilk bakanlar kurulu toplantısını yapması bekleniyor.

Meloni hükümetinin, gelecek hafta içinde parlamentonun üst kanadı Senato ve alt kanadı Temsilciler Meclisinde güven oylamasından geçmesi öngörülüyor. Sağ koalisyon hükümeti, çift kanatlı parlamentoda onay alırsa resmen işbaşı yapacak.