İtalya'da yere çakılan yangın söndürme uçağında 2 pilot öldü

Etna Yanardağı bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için havalanan uçak yere çakıldı. Uçağın içerisindeki 2 pilot hayatını kaybetti.

İtalya'daki yangın, bir başka felakete daha neden oldu.

Dün yaşanan olayda, Sicilya Adası Etna Yanardağı çevresindeki orman yangını ile mücadele eden Canadair CL-415 tipi uçak, yere çakıldı.

2 pilot hayatını kaybetti

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, olay yerinde yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda 2 pilotun cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Olay anında çekilen görüntülerde, uçağın alevleri söndürmek için alçaldıktan sonra sağ kanadının dağın yamacına çarptığı ve ardından yere çakılıp alev aldığı görülüyor.

İHA'nın haberine göre, kazanın nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.