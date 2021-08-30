Euro
9.897
0.42%
Dolar
8.3876
0.53%
Altın
487.98
0.08%
Borsa
1.458
0.67%
Bitcoin
403.950
-0.51%
EXEN Coin
25.87
-0.57%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    İtalya'daki Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü

    İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçerek lav ve kül püskürttü.
    • İHA
    • 30.08.2021 - 18:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İtalya'daki Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü

    İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan ve dünyanın en aktif yanardağlarından olan Etna, dün yeniden faaliyete geçti.

    LAVLAR, GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI

    Yanardağın püskürttüğü lavlar gökyüzünü aydınlattı.

    Üç bin 330 metre yüksekliğindeki Etna, Avrupa'nın en büyük ve en aktif yanardağı olarak biliniyor.

    İtalya’daki Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü VİDEO

    İtalya daki Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir