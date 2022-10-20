Piazza del Duomo'da bulunan Katolik kilisesine çırılçıplak halde gelen İngiliz turist, fotoğrafçısına poz verdi. Çıplak poz, tepki ile karşılandı.

İtalya'nın turistik bölgelerinden Amalfi'de, ilginç bir olay yaşandı.

Piazza del Duomo'daki Katolik kilisesi önüne gelen İngiliz turist, çıplak haliyle dikkat çekti.

Çıplak halde fotoğraf çektirdi

Kırmızı bir bez parçasıyla yalnızca göğüslerini kapatan turist, çırılçıplak haliyle kilisenin önünde poz verdi.

Kadının bir sosyal medya fenomeni olduğu belirlenirken, bölgedeki İtalyanlar kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Çıplak turiste tepki

Çırılçıplak şekilde kiliseye gelen ve bunun üzerine de kameraya poz veren turist, sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu.

İşte o anlar...

İtalya'daki İngiliz turist kilisenin önünde çıplak poz verdi VİDEO

