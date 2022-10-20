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- İtalya'daki İngiliz turist kilisenin önünde çıplak poz verdi
İtalya'daki İngiliz turist kilisenin önünde çıplak poz verdi
Piazza del Duomo'da bulunan Katolik kilisesine çırılçıplak halde gelen İngiliz turist, fotoğrafçısına poz verdi. Çıplak poz, tepki ile karşılandı.
- Haber Merkezi
- 20.10.2022 - 10:48
- Güncelleme : 20.10.2022 - 11:12
İtalya'nın turistik bölgelerinden Amalfi'de, ilginç bir olay yaşandı.
Piazza del Duomo'daki Katolik kilisesi önüne gelen İngiliz turist, çıplak haliyle dikkat çekti.
Çıplak halde fotoğraf çektirdi
Kırmızı bir bez parçasıyla yalnızca göğüslerini kapatan turist, çırılçıplak haliyle kilisenin önünde poz verdi.
Kadının bir sosyal medya fenomeni olduğu belirlenirken, bölgedeki İtalyanlar kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
Çıplak turiste tepki
Çırılçıplak şekilde kiliseye gelen ve bunun üzerine de kameraya poz veren turist, sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu.
İşte o anlar...
İtalya'daki İngiliz turist kilisenin önünde çıplak poz verdi VİDEO