İtalya'daki koronavirüs hastanesinin yoğun bakımı boşaldı

Ülkede en çok can kaybının yaşandığı, kentlerden Bergamo'daki Papa 23. Jean Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde koronavirüsten tedavi gören kimse kalmadı.

İtalya'nın Bergomo'da bulunan koronavirüsün adeta üssü olan 23. Jean Hastanesinde yoğun bakımda koronavirüs sebebiyle tedavi gören hastaların hepsi 137 gün sonra yoğun bakımdan çıktı.

ÖLENLERİN ANISINA BİR DAKİKALIK SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

Doktor, hemşire, sağlık çalışanı, temizlik görevlilerden oluşan 400 kadar hastane çalışanı, yoğun bakımda hiç koronaviürs tedavisi gören hasta kalmaması sebebiyle önce ölenler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu, ardından da elde ettikleri bu sonucu alkışladı.

İtalya'da salgının en çok etkilediği kuzeydeki Lombardiya bölgesinin kenti Bergamo'da bugüne kadar 14 bin 588 kişiye koronavirüs teşhisi konuldu. Bergamo, ülke genelinde de en çok vaka görülen 4. şehir durumunda.

Salgının bir dönem merkez üssü olan Bergamo, binlerce cenazenin askeri kamyonlarla taşındığı görüntülerle gündeme gelmişti.

İTALYA'DA SON 24 SAATTE 15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, Sağlık Bakanlığının koronavirüs salgınına ilişkin günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 15 kişi hayatını kaybetti. Salgının görüldüğü 4 ayı aşkın sürede koronavirüsten ölenlerin toplam sayısı ise 34 bin 914'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 193 yeni vaka kaydedilirken, koronavirüs bulaşanların sayısı ise 242 bin 149'a ulaştı.