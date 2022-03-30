İtalya'daki Seborga şehri, Brexit'i örnek alarak ülke olmak istiyor

İtalyanın kuzeyinde yer alan küçük şehir Seborga'nın tek hayali bağımsız bir ülke olmak. Egemenliği henüz kabul edilmese de Seborga’nın kendine ait bayrağı, ulusal marşı ve seçilmiş prensesi var.

Seborga, İtalyan Rivierası’nda yer alan, küçük bir şehir olarak biliniyor. Şehrin en büyük hayalisi ise bağımsız bir ülke olarak yaşamlarını sürdümek. Ayrıca Seborga’nın kendine ait bayrağı, ulusal marşı, pasaportu, damgası, para birimi ve tabii bir yöneticisi var.

EGEMENLİK İSTEĞİ

1960’lardan bugüne gelen bağımsızlık isteğiyle, Seborga, egemenliğinin tanınmasını bekliyor.

İtalya’nın kuzeyinde, Fransa’ya yakın, 300’ün üzerinde yapısı olan Seborga, yaklaşık 13 kilometrekarelik alanı kaplıyor. Yani Seborga, İstanbul’un yaklaşık 2,5 katı büyüklükte bir şehir olarak hesaplanabilir.

BAYRAĞI MEVCUT

Şehre giden yol, resmi olmayan bir sınır kapısına sahip ve Seborga'nın bayrağının renklerine boyanmış bir nöbetçi kulübesi yer alıyor. Bu kapıda ara sıra sınır muhafızları da görülüyor.

Güzel bir konuma sahip olan Seborga, belki de dünyanın en ünlü mikro eyaleti olan ve Seborga'nın devam eden bağımsızlık arayışı için bir ilham kaynağı halindeki Monaco Prensliği de dahil olmak üzere Riviera'nın çarpıcı manzarasına bakıyor.





SEÇİLMİŞ PRENSES

Seborga Prensesi Nina, seçilmiş bir prenses. Seborga’da monarşi soydan gelmiyor, seçimler her yedi yılda bir yapılıyor ve Prenses Nina bu konuma gelen ilk kadın.

Almanya doğumlu olan Nina Döbler Menegatto, Monaco’da yaşıyordu ve 15 yıl önce eski eşiyle birlikte Seborga’yı keşfetti. Önceki prens, Marcello, Prenses Nina ile boşanmasının ardından 2019’da hükümdarlıktan çekildi.

Bağımsızlık çabası 1960’larda Giorgio Carbone adlı çiftçinin şehrin tarihine bakması ve bazı şeylerin yanlış yazıldığını görmesiyle başladı.

MEŞRU OLARAK İTALYA'NIN PARÇASI DEĞİLLER

Seborga, 954 yılında Benediktin keşişlerinin manastırına bağışlandı. Keşişler tarafından 1729’da Sardunya Krallığı’na satıldıktan sonra İtalya Krallığı’nın bir parçası haline geldi. Ancak Carbone’ye göre satışın tarihi kaydı yoktu, dolayısıyla Saborga hiçbir zaman meşru olarak İtalya’nın parçası değildi.

1946'da İtalya Cumhuriyeti'nin kuruluş yasalarında da Seborga Prensliği ismi geçmedi. Bu nedenle Seborga Prensliği’nin hukuken bağımsız bir mikro ulus olduğu iddia ediliyor. Bu bilginin ortaya çıkmasıyla Seborga’da bağımsızlık isteği belirdi ve bu konuda çalışmalar yapıldı.





BREXIT'İ ÖRNEK GÖSTERDİ

İtalyan Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Seborga’nın teklifini reddetti, ancak prenses kararlı bir şekilde, "Bu kolay olmayacak. Bugün ya da yarın olmayacak ama hiçbir şey imkansız değildir. Brexit’e bakın." dedi.