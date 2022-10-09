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    İtalya'daki Stromboli Yanardağı'nda patlama yaşandı

    İtalya'daki Stromboli Yanardağı'nda patlama meydana gelirken can kaybının yaşanmadığı belirtildi.
    • 09.10.2022 - 20:47
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 21:22
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    İtalya'daki Stromboli Yanardağı'nda patlama yaşandı

    İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Eolie Adaları'nda yer alan Stromboli Yanardağı'nda sabah saatlerinde patlama yaşandı.

    Patlamanın etkisiyle krater kısmının bir bölümünde çökme meydana geldi.

    Can kaybı yok

    İHA'nın haberine göre; patlamada, can veya mal kaybı ise yaşanmadı.

    Ne olmuştu

    Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Stromboli, 2019 yılının temmuz ayında tekrar faaliyete geçmiş ve dağın çevresinde yürüyüş yapan bir kişi hayatını kaybetmişti.

    İtalya'daki Stromboli Yanardağı'nda patlama yaşandı ViDEO

    İtalya daki Stromboli Yanardağı nda patlama yaşandı #1

    İtalya daki Stromboli Yanardağı nda patlama yaşandı #2


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