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    İtalya'daki tatil bölgesine bikini yasağı

    Campania'daki turistlerin plajlarda üstsüz ve bikinili gezmesinin yerel halkı rahatsız ettiği gerekçesiyle, bölgeye bikini yasağı getirildi. Kurala uymayanlar 500 euro ceza ödeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2022 - 12:52
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    İtalya'daki tatil bölgesine bikini yasağı

    İtalya'nın Campania bölgesi gündeminde bikini yasağı gündemi var.

    Napoli ilinde bulunan Sorrento Belediye Başkanı Massimo Coppola, bikinili ve üstsüz görüntülerin, halk genelinde rahatsızlığa neden olduğunu söyledi.

    Kasabanın imajına zarar verildiği düşünülen ve kıyafet kuralına uymayan turistlerin 500 euroya kadar ceza alacakları aktarıldı.

    "Bu durumun devam etmesi kasabamızın yaşam kalitesi hakkında olumsuz yargıya yol açar"

    İnsanların çoğunluğu tarafından edep ve medeni birlikte yaşamayı karakterize eden terbiyeye aykırı gören Coppola şu ifadeleri aktardı;

    “Bu durumun devam etmesi, yerleşik nüfusta ve ziyaretçiler arasında rahatsızlık ve huzursuzluk yaratmanın yanı sıra, Sorrento’nun imajı ve turizm için kötü sonuçlarıyla birlikte kasabamızın yaşam kalitesi hakkında olumsuz bir yargıya yol açabilir”

    İtalya daki tatil bölgesine bikini yasağı #1

    Zabıtalar 'bikini' devriyesine çıkacak

    Diğer taraftan, Sorrento’daki zabıta memurlarının, insanların gömleksiz veya bikinileri ile yürümediğinden emin olmak için sokaklarda devriye gezeceği belirtildi.

    Öte yandan, Sorrento’daki bikini yasağının İtalya’da bu tip gerçekleştirilen ilk uygulama olmadığı öğrenildi.

    Yalın ayak yürümek yasaklandı

    Calabria'daki Praia a Mare kasabası gibi farklı turistik bölgeler de yalın ayak yürümenin ve uygun olmayan kıyafetlerin giyilmesinin yasaklandığı benzer kararlar aldı.

    Sokaklarda kıyafet kuralı tabelaları var

    Kuzeybatı İtalya’da yer alan Ligurya'daki Rapallo kasabasında ise ziyaretçilere kıyafet kurallarına uymalarını hatırlatan sokak tabelaları yer alıyor.

    İtalya daki tatil bölgesine bikini yasağı #2


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