İtalya'daki toprak kayması tüneli çökertti İtalya'daki sel felaketinin yankıları bitmeden yaşanan heyelan, tünelin tavanını çökmesine neden oldu.

DHA

Bugün İtalya’nın Varenna kentinde bulunan dağ kenarındaki tünelin tavanı, toprak kayması sonucu çöktü.

Tünel ulaşıma kapatılırken olayda yaralanan olmadı.

İtalya’da Milano’nun yaklaşık 20 kilometre kuzeyinde bulunan Varenna kentinde dağın yamacındaki tünelin tavanının, toprak kayması sonucu çökmesi endişeye neden oldu.

Olayda can kaybı yaşanmadı

Olay sırasında tünelde hareket halindeki bir aracın bulunduğu ancak aracın sürücüsünün, olaydan yara almadan kurtulduğu belirtildi. İtfaiye ekipleri yolu temizlemek için çalışma başlattı.

İtalya'da araçla yapılan şehirler arasındaki ulaşımda tünellerden çok sık yararlanılıyor.

Tünel kapatıldı

Tünelin doğa olayı karşısında çaresiz kalarak hasar alması, yolun kapatılmasına neden oldu.