İtalya'daki yangın kritik noktada! Havalimanına yaklaştı... Gece saatlerinde başlayan yangın, rüzgar etkisiyle yayılarak havalimanına kadar geldi. Uçuşlar durdurulurken, yangınla mücadelenin zorlaştığı aktarıldı.

İHA

Avrupa'daki aşırı sıcaklar yangınlara neden oldu.

İtalya'da başlayan orman yangını büyük bir tehdit oluşturdu.

Sıcaklığın 47 dereceye ulaştığı Sicilya Adası’ndaki Palermo kentine bağlı Cinisi kasabasında gece saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Alevler havalimanına kadar ilerledi

Alevlerin Falcone Borsellino Havalimanı'na yaklaşması nedeniyle uçuşlar yerel saatle 11.00’e kadar durduruldu.

"Mücadele zorlaştı"

Palermo’da risk altındaki çok sayıda yerleşim bölgesi tahliye edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, zorlu hava koşulları nedeniyle yangına müdahalenin zorlaştığı, İtalya’nın diğer bölgelerinden takviye ekipler gönderileceği belirtildi.

Otoyollar trafiğe kapatıldı

Şu anda 30 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangınlar nedeniyle kentteki bazı otoyolların trafiğe kapatıldığı açıklandı.