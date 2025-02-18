İtalya'dan Gazze'ye yardım eli

AA

İsrail'in zalim politikalarını sürdürdüğü Gazze'de insanlık dramı yaşanmaya devam ediyor..

Temel ihtiyaç malzemelerine erişmekte zorluk çeken Gazze'deki Filistinlilere bir yardım eli de İtalya'dan geldi.

Konuya ilişkin açıklama İtalya Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

10 TONU AŞKIN YARDIM

Yazılı açıklamada, İtalya ve Ürdün'den hava unsurları ile ilgili personelin katılımıyla 28 Ocak'ta başlatılan "Gazze Hava Köprüsü" operasyonu çerçevesinde Gazze Şeridi'ne süt tozu, ilaç ve kişisel hijyen ürünleri gibi temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan 10 tonu aşkın yardımın ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu insani yardım girişiminin, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın ortak iradesinin sonucu olduğu ifade edildi.

"İTALYA, BU VAHŞETİ SONA ERDİRMEK İÇİN BİRÇOK CEPHEDE KARARLILIKLA ÇALIŞMAKTADIR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, şu değerlendirmede bulundu:

Bu girişim, İtalya'nın Gazze'deki sivil halka yönelik dikkat ve kararlılığının bir başka göstergesidir. Son derece zor şartlar altında yaşayanlara, savaşın dramını yaşamaya devam edenlere umut verecek somut bir yardımdır. Yapılacak daha çok şey var ve İtalya, bu vahşeti sona erdirmek için birçok cephede kararlılıkla çalışmaktadır.

İtalya, daha önce de farklı vesilelerle farklı tonajlarda insan yardım malzemesini Gazze'ye gönderirken, 14 Şubat'ta da kanser hastası 14 Filistinli çocuğu tedavi için Gazze'den İtalya'daki hastanelere nakletmişti.