İtalyan adam, sahte kolla koronavirüs aşısı yaptırmaya çalıştı

Aşı karşıtı İtalyan'ın, iğnenin uygulanacağı sırada sahte kolla girişimde bulunduğu fark edildi. Sağlık çalışanı yaşadıklarını anlatırken, 50 yaşındaki kişi, dolandırıcılıkla suçlanıyor.

İtalya'da koronavirüs aşı uygulaması sırasında ilginç bir olay yaşandı.

Biella kentinde aşı karşıtı bir kişi, sahte kolla aşı olmaya çalıştı.

AŞI SIRASINDA İLGİNÇ OLAY

Onay formunu imzalayan 50 yaşındaki adam, koltuğa oturarak gömleğinin kolunu kaldırdı.

Sağlık çalışanı, silikon bölge cilde benzer göründüğü için ilk başta durumu fark etmedi. Ancak daha yakından bakıp koluna dokunduktan sonra adamdan gömleğini çıkarmasını istedi.

SAĞLIKÇIDAN GÖZ YUMMASINI İSTEDİ

İsmi açıklanmayan kişi, planının suya düşmesinin ardından sağlık çalışanını olaya "göz yumması" için ikna etmeye çalıştı.

"KOLUN RENGİNDEN ŞÜPHELENDİM"

La Repubblica'ya açıklama yapan Filippa Bua, "Bir profesyonel olarak rahatsız hissettim. Kolun rengi beni şüphelendirdi ve adamdan kolunun geri kalanını açmasını istedim." dedi.

"İyi yapılmış ama aynı renk değildi." diyen Bua, adamdan "Böyle bir fiziğe sahip olacağımı hayal eder miydin?" şeklinde soru aldığını söyledi.

"İLK BAŞTA HATA YAPTIĞIMI DÜŞÜNDÜM"

Adamın damarlarını göremediğini dile getiren Bua, "İlk başta bir hata yaptığımı düşündüm, yapay kolu olan bir hastaydı." ifadesini kullandı.

DOLANDIRICILIK SUÇLAMASI

Guardian'ın haberine göre, İtalyan adamın, derisinin üzerine tamamen sahte bir kol mu yoksa bir çeşit silikon tabaka mı giydiği bilinmiyor.

Söz konusu kişinin dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya olduğu kaydedildi.