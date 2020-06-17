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    İtalyan Bakan Di Maio'nun Türkiye ziyareti ertelendi

    İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio'nun, cuma günü Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.
    • AA
    • 17.06.2020 - 13:59
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    İtalyan Bakan Di Maio'nun Türkiye ziyareti ertelendi

    İtalya Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Luigi Di Maio’nun, bugün Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyaret ertelendi.

    Dışişleri Bakanlığı, Di Maio'nun ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

    19 HAZİRAN'DA GELECEK

    Açıklamada, İtalyan Bakan'ın bugün yapılması öngörülen ziyaretinin, 19 Haziran Cuma gününe ertelendiği kaydedildi.

    Di Maio'nun, bugün Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geleceği açıklanmıştı.

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