İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni, çizmeleriyle sel bölgesine gitti Şiddetli yağışların ardından Emilia-Romagna bölgesinin sele teslim olmasının ardından bölgede can kayıpları ve mağduriyetler arttı. G7 Liderler Zirvesi’nden erken dönen Başbakan Giorgia Meloni de selzedeleri tek tek ziyaret etti.

İHA

İtalya geçtiğimiz haftadan bu yana sel felaketi ile mücadele ediyor.

Emilia-Romagna bölgesinde meydana gelen şiddetli yağış, seli de beraberinde getirdi.

Kent kısa sürede sel felaketi ile karşılaştı. Ardından mağduriyetler de arttı.

Pek çok yapı, cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Bu süreçte selin izleri ortadan kaldırılırken yaşanan felaket nedeniyle can kayıpları da yaşandı.

Yetkililerin aktarımına göre şiddetli yağışlarda 14 kişi hayatını kaybetti.

Başbakan sel bölgesinde

G7 Liderler Zirvesi’nden erken dönen Başbakan Giorgia Meloni de soluğu Emilia-Romagna bölgesinde aldı.

Çizmelerini giyen Meloni, sel sularından geçerek selzedeleri tek tek ziyaret etti. Yerel halkın ihtiyaçlarını dinleyen İtalyan Başbakan, sel bölgesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

"Krizlerden her zaman güçlü bir şekilde çıktık"

Yaraların kısa sürede sarılacağı sözünü veren Meloni, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bu bir trajedi. Ancak, krizlerden her zaman güçlü bir şekilde çıktık." dedi.

Selzedelere yardımların yapılacağı, ihtiyaçların karşılanacağı sözü veren İtalyan Başbakan, yarın toplanacak olan kabinenin bölgedeki hasarı ve yapılacak yardımları görüşeceğini sözlerine ekledi.

Avrupa Birliği Dayanışma Fonu’ndan yardım istenebileceği sinyalini veren Meloni, “Gerekli kaynaklar bulunacak.” ifadesini kullandı.

Bölgenin yüzde 16’sı boşaltıldı

Bölgeden tahliye edilen 36 bin kişinin 5 bini, hükümet tarafından barınaklara dönüştürülen sinema ve müze gibi merkezlere yerleştirildi.

Sivil Koruma yetkilileri, 20'den fazla nehirde taşma sonucu bölgede toprak kayması da meydana geldiğini ifade ederek bölgenin yüzde 16’sının şu ana kadar boşaltıldığını açıkladı.

Şu ana kadar 27 bin kişinin elektriksiz kaldığı bölgede bölgedeki tarım alanlarında hasar meydana geldi.