İtalyan Katolik ve Yahudi liderler, cenazede Nazi bayrağı kullanılmasını kınadı

İtalya'nın Roma kentindeki St. Lucia kilisesinin dışında bir tabuta gamalı haçlı bayrak konup, Nazi selamı verilmesi İtalyan Katolik ve Yahudi liderlerin tepkisini çekti.

Roma Katolik Başpiskoposluğu yaptığı açıklamada, cenaze törenine başkanlık eden kişi de dahil olmak üzere Roma'nın merkezindeki bir mahallede bulunan St. Lucia cemaatindeki rahiplerin, kilisede gerçekleşen olaydan hiçbir haberlerinin olmadığını söyledi.

İnternetteki resimler, aşırı sağcı grup Forza Nuova'nın eski bir üyesi olan Alessia Augello'nun cesedini taşıyan tabutun bayrakla kaplı olduğunu gösterdi.

"KORKUNÇ BİR SEMBOL"

Piskoposluk bildirisi, bayrağı "Hıristiyanlıkla uzlaştırılamayan korkunç bir sembol" olarak nitelendirdi ve bölümün dini bir hizmetin "ideolojik sömürüsünün" saldırgan bir örneği olduğunu söyledi.

Polis, olayı olası bir nefret suçu olarak gördüklerini söyledi.

BOĞA HEYKELİNE GAMALI HAÇ ÇİZİLMİŞTİ

Wall Street yakınlarındaki ve New York Belediye Binası'ndaki Charge Bull heykeline gamalı haçların sprey boyayla boyanmasından sonra tutuklamalar gerçekleşmişti.

Roma'nın Yahudi topluluğu, II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden ve İtalya'nın faşist diktatörlüğünün çöküşünden sonra yetmiş yıldan fazla bir süre sonra bu tür olayların hala olabileceğine dair öfkeyi dile getirdi.

"BÖYLE BİR OLAY KABUL EDİLEMEZ"

Açıklamada, "Özellikle Yahudilerin, Naziler ve onların faşist işbirlikçileri tarafından sınır dışı edilmesine tanık olan bir şehirde, bu devirde ve çağda, üzerinde gamalı haç bulunan bir bayrağın hâlâ halka açık olarak gösterilmesi kabul edilemez." denildi.

16 Ekim 1943'te Roma'nın Yahudi mahallesine yapılan baskının ardından, başkentteki 1.000'den fazla Yahudi, çoğu Nazi işgali altındaki Polonya'daki Auschwitz ölüm kampına sürülmüştü ve sadece 16'sı geri dönmüştü.

Yahudi cemaatinden yapılan açıklamada cenaze olayının "bir kilisenin önünde gerçekleştiği için daha da çirkin" olduğu belirtildi. Benzer bir olay, geçen yıl Mart ayında başka bir Roma kilisesinin önünde meydana gelmişti.