İtalyan turizmcilerden ücretsiz tatil kampanyası hamlesi

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Turizmde hareketliliği artırmak isteyen yetkililer, turistler için bedava konaklama kampanyası için harekete geçti.

Koronavirüs salgını, birçok sektör gibi turizm sektörünü de etkiledi.

İtalya'nın Molise bölgesindeki San Giovanni in Galdo köyü, turizmi yeniden canlandırmak için "Kendine Molise'yi Hediye Et" adlı bir proje başlattı.

40 TATİL HEDİYE EDİLECEK

Temmuz-eylül arasında birer haftalık 40 tatil hediye edilmesi kararlaştırıldı.

BBC'nin haberine göre, köydeki boş evler, ücretsiz olarak turistlerin hizmetine sunulacak.

KONAKLAMA ÜCRETİ ALINMAYACAK

Bir haftalık konaklamadan ücret alınmayacak, ancak yemek ve ulaşım giderlerini turistler karşılayacak.

440 evin bulunduğu San Giovanni in Galdo'da 12 aile yaşıyor. Köy; denize ve dağlara 40 dakika, Roma ve Napoli'ye ise 2 saat mesafede bulunuyor.

DİĞER KÖYLER DE KAMPANYA BAŞLATACAK

İtalya ve Avrupa genelinden yüzlerce talebin alındığı ve başka köylerin de benzer adımlar atmayı planladığı kaydedildi.