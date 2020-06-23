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- İtalyan turizmcilerden ücretsiz tatil kampanyası hamlesi
İtalyan turizmcilerden ücretsiz tatil kampanyası hamlesi
Turizmde hareketliliği artırmak isteyen yetkililer, turistler için bedava konaklama kampanyası için harekete geçti.
- Haber Merkezi
- 23.06.2020 - 09:43
Koronavirüs salgını, birçok sektör gibi turizm sektörünü de etkiledi.
İtalya'nın Molise bölgesindeki San Giovanni in Galdo köyü, turizmi yeniden canlandırmak için "Kendine Molise'yi Hediye Et" adlı bir proje başlattı.
40 TATİL HEDİYE EDİLECEK
Temmuz-eylül arasında birer haftalık 40 tatil hediye edilmesi kararlaştırıldı.
BBC'nin haberine göre, köydeki boş evler, ücretsiz olarak turistlerin hizmetine sunulacak.
KONAKLAMA ÜCRETİ ALINMAYACAK
Bir haftalık konaklamadan ücret alınmayacak, ancak yemek ve ulaşım giderlerini turistler karşılayacak.
440 evin bulunduğu San Giovanni in Galdo'da 12 aile yaşıyor. Köy; denize ve dağlara 40 dakika, Roma ve Napoli'ye ise 2 saat mesafede bulunuyor.
DİĞER KÖYLER DE KAMPANYA BAŞLATACAK
İtalya ve Avrupa genelinden yüzlerce talebin alındığı ve başka köylerin de benzer adımlar atmayı planladığı kaydedildi.