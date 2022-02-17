İtalyan ve İspanyol marangozlar, Putin'in masasını paylaşamıyor

İki ülkeden üreticiler, masayı kendilerinin yaptığını iddia ediyor. 6 metre uzunluğundaki masa, tartışma konusu oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna krizini ele almak üzere Avrupalı liderlerle uzun bir masanın etrafında görüşmeler yapması, dünyanın gündemine oturdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 7 Şubat'ta Putin ile görüşme öncesinde koronavirüs testi yaptırmayı reddetmiş, bu nedenle Putin tarafından söz konusu masanın öteki ucunda karşılanmıştı.

6 METRELİK MASA GÜNDEMDE

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da 15 Şubat’ta Putin ile Ukrayna krizine ilişkin zirve öncesinde, Rusya'nın istediği testi yaptırmayı reddettiği için aynı masanın ucunda konuk edilmişti.

İtalyan ve İspanyol iki marangoz, 6 metrelik masayı kendilerinin yaptığını iddia etti.

İSPANYOL ÜRETİCİ: GÖRÜR GÖRMEZ TANIDIM

BFM TV’nin haberine göre, İspanyol mobilya üreticisi Vicente Zaragoza, ülke basınına yaptığı açıklamada, Putin ve Macron’un 7 Şubat’ta karşılıklı oturduğu masanın Alpler'de bir kayın ağacından yapıldığını ve altın varaklarla süslendiğini öne sürdü.

"Eserini görür görmez tanıdığını" savunan Zaragoza, masayı hatalarından tanıdığını ve kendini geliştirmek için her zaman hatalarını incelediğini söyledi.

Marangoz Zaragoza, eski Sovyet ülkelerinde 2002-2006 döneminde aktif olduğunu, Özbek yönetimine de bir mutfak yaptığını ve 2020’de de çalışmayı bıraktığını dile getirdi.

"BU ESERİ BEN YAPTIM"

Diğer yandan İtalyan marangoz Renato Pologna, Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, İspanyol meslektaşının ifadelerinin kendisini şaşırttığını ifade etti.

Pologna, "Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum çünkü bu eseri 1995-1996’da ben yaptım, masanın fotoğraflarının çoğunluğu Rusça kitaplara basıldı." dedi.

"BORİS YELTSİN'İN SİPARİŞİYDİ" İDDİASI

Masayla ilgili tüm sertifikaların kendisinde bulunduğunu ve eski Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin’in imzasını taşıdığını iddia eden Pologna, İspanyol meslektaşının belki de masanın birebir kopyasını yapmış olabileceğini savundu.

Putin ile Macron arasındaki görüşmede 'sosyal mesafe' gündem oldu ViDEO