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- İtalya'nın başkenti Roma'da Noel hazırlıkları tamamlandı
İtalya'nın başkenti Roma'da Noel hazırlıkları tamamlandı
İtalya'da Noel hazırlıklarının devam ettiği bu günlerde, başkent Roma'da cadde ve sokaklar ışıklarla aydınlatıldı.
- AA & Ensonhaber
- 09.12.2021 - 03:08
- Güncelleme : 09.12.2021 - 08:59
Yeni yılın yaklaşmasıyla beraber birçok ülkedeki kentlerde hazırlıklar süratle devam ederken, İtalya'nın başkenti Roma da bu kentlerin arasına girdi.
CADDE VE SOKAKLAR RENKLENDİRİLDİ
Noel bayramı ve yeni yıla yönelik başkentte cadde ve sokaklar çeşitli figür ve renkte süslemelerle donatıldı.
PIAZZA VENEZIA'DAKİ ÇAM AĞACI IŞIKLANDIRILDI
Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Piazza Venezia'ndaki çam ağacı ışıklandırılarak, insanların beğenisine sunuldu.
Ağacın etrafına ise Birleşmiş Milletler'in (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma amaçlarını simgeleyen hediye paketi yerleştirildi.
İtalya'nın başkenti Roma'da Noel hazırlıkları tamamlandı VİDEO