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    İtalya'nın başkenti Roma'da Noel hazırlıkları tamamlandı

    İtalya'da Noel hazırlıklarının devam ettiği bu günlerde, başkent Roma'da cadde ve sokaklar ışıklarla aydınlatıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.12.2021 - 03:08
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 08:59
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    İtalya'nın başkenti Roma'da Noel hazırlıkları tamamlandı

    Yeni yılın yaklaşmasıyla beraber birçok ülkedeki kentlerde hazırlıklar süratle devam ederken, İtalya'nın başkenti Roma da bu kentlerin arasına girdi.

    CADDE VE SOKAKLAR RENKLENDİRİLDİ

    Noel bayramı ve yeni yıla yönelik başkentte cadde ve sokaklar çeşitli figür ve renkte süslemelerle donatıldı.

    PIAZZA VENEZIA'DAKİ ÇAM AĞACI IŞIKLANDIRILDI

    Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Piazza Venezia'ndaki çam ağacı ışıklandırılarak, insanların beğenisine sunuldu.

    Ağacın etrafına ise Birleşmiş Milletler'in (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma amaçlarını simgeleyen hediye paketi yerleştirildi.

    İtalya'nın başkenti Roma'da Noel hazırlıkları tamamlandı VİDEO

    İtalya nın başkenti Roma da Noel hazırlıkları tamamlandı #1

    İtalya nın başkenti Roma da Noel hazırlıkları tamamlandı #2

    İtalya nın başkenti Roma da Noel hazırlıkları tamamlandı #3

    İtalya nın başkenti Roma da Noel hazırlıkları tamamlandı #4

    İtalya nın başkenti Roma da Noel hazırlıkları tamamlandı #5

    İtalya nın başkenti Roma da Noel hazırlıkları tamamlandı #6

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