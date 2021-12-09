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İtalya'nın başkenti Roma'da Noel hazırlıkları tamamlandı

İtalya'nın başkenti Roma'da Noel hazırlıkları tamamlandı

İtalya'da Noel hazırlıklarının devam ettiği bu günlerde, başkent Roma'da cadde ve sokaklar ışıklarla aydınlatıldı.