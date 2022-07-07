İtalya'nın en uzun nehri Po'daki kuraklık tehlikesi uyduya yansıdı

İtalya'nın en uzun nehri Po'daki kuraklık tehlikesi uyduya yansıdı

Son yılların en tehlikeli kuraklığıyla karşılaşan Avrupa ülkesindeki Po Nehri, su seviyesindeki azalmayla dikkatleri üzerine çekti.

Kuraklık alarmı verilen İtalya'dan çarpıcı bir fotoğraf kayıtlara geçti.

Uydu görüntüleri, İtalya'nın tarımsal üretiminin yaklaşık üçte birini tehdit eden Po Nehri'nin, son 70 yılda yaşadığı en kötü kuraklığı gösteriyor.

Po Nehri'nde su seviyesi azalıyor

İtalya'nın en uzun nehri konumundaki Po'nun su seviyesinde yaşanan azalma net bir şekilde görülebiliyor.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Copernicus Sentinel-2 uydusuna ait görüntüleri, nehirdeki su seviyesinde Haziran 2020 ile Haziran 2022 arasında çarpıcı gerilemeyi ortaya koyuyor.

650 kilometre uzunluğunda

Independent'ın aktardığına göre, Po Nehri, yaklaşık 650 kilometre uzunluğunda. İtalya hükümeti, kuraklıktan en çok etkilenen 5 bölgede olağanüstü hal kararı almıştı.

Hükümetin açıklamasında, "Olağanüstü hal, mevcut durumu olağanüstü araç ve yetkilerle, etkilenen nüfusa yardım ve yardım sağlayarak yönetmeyi amaçlıyor." denilmişti.